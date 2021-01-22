Европарламент принял резолюцию с требованием введения новых санкций против России из-за ареста Алексея Навального

Ограничения депутаты призвали ввести, в частности, против газопровода «Северный поток – 2». Соответствующую резолюцию поддержали свыше 580 европарламентариев, против – 50, еще свыше 40 воздержались. Помимо прочего, законодательный орган ЕС потребовал наложить ограничения на связанных с Кремлем бизнесменов, членов ближайшего окружения президента и журналистов государственных СМИ, которых депутаты считают «пропагандистами». Санкции могут включать в себя, помимо прочего, замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

Кроме того, в документе депутаты Европарламента указали и на ответственность, по их мнению, России за отравление Алексея Навального, а также призвали к его освобождению. Резолюция при этом пока имеет только рекомендательный характер, однако подобные документы впоследствии могут учитываться странами-членами Евросоюза в ходе заседаний Европейского совета. Ранее сообщество уже вводило санкции против 6 чиновников и представителей силовых структур России, считая, что они могут быть косвенно причастны к отравлению Навального.

Эксперты нескольких европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия полагают, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Россия отрицает не только свою причастность, но и сам факт отравления.