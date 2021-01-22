Правительство Японии опровергло информацию британской «Таймс» о намерении Токио отменить Олимпийские игры

Как заявил замгенсека кабмина Манабу Сакаи, эта информация не соответствует действительности. «Таймс» со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке уже пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и запланированы в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.