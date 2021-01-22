Американская разведка изучит истории с «российскими хакерами» и Алексеем Навальным

Как сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, соответствующе указание разведсообществу дал новый президент США Джо Байден. По ее словам, необходимо также изучить подоплёку скандала" с наградами" за убитых солдат США. Псаки подчеркнула, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, но при этом будут привлекать Москву к ответственности за действия, которые считают не подобающими.
2021-01-22T06:37:39+03:00
2021-01-22T06:37:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:37, 22 января 2021
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