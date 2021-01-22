Минпросвещения призывает родителей оградить детей от акции сторонников Навального 23 января

По мнению ведомства, «руками «нечистоплотных взрослых» детей могут втянуть «в противоправные действия», что может обернуться «весьма плачевной ситуацией».

Детский омбудсмен Анна Кузнецова осудила организаторов несанкционированных акций. У себя в ФБ она пишет, что они пытаются использовать детей как живой щит для своих, как утверждает Кузнецова, «незаконных» действий. Также, по мнению Кузнецовой, инициаторы несанкционированных акций никогда не несут ответственности за несовершеннолетних, если с теми что-то случится.

Напомним, акции властями не согласованы.