Лидеры Евросоюза призвали немедленно освободить Алексея Навального и обеспечить его безопасность

С соответствующим заявлением выступил по итогам саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель. Политик подчеркнул, что участники саммита «осуждают задержание российского оппозиционного политика и требуют полного соблюдения его прав. Кроме того, Мишель призвал к прозрачному с привлечением ОЗХО расследованию отравления Навального.