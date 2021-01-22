Лидеры Евросоюза призвали немедленно освободить Алексея Навального и обеспечить его безопасность

С соответствующим заявлением выступил по итогам саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель. Политик подчеркнул, что участники саммита «осуждают задержание российского оппозиционного политика и требуют полного соблюдения его прав. Кроме того, Мишель призвал к прозрачному с привлечением ОЗХО расследованию отравления Навального.
2021-01-22T06:24:19+03:00
2021-01-22T06:24:19+03:00
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06:24, 22 января 2021
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