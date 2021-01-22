ЕСПЧ посчитал, что Россия не несет ответственности за события, произошедшие в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году

Европейский суд по правам человека посчитал, что Россия не несет ответственности за события, произошедшие во время отражения нападения грузинских военных в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Это решение оставляет беззащитными жертв конфликта, пострадавших в период с 8 по 12 августа. Такое мнение в интервью «Эху» высказал юрист правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.

По словам Кирилла Коротеева, некоторые нарушения продолжаются до сих пор, многие местные жители до сих пор не могут вернуться домой.