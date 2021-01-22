Европейский суд по правам человека посчитал, что Россия не несет ответственности за события, произошедшие во время отражения нападения грузинских военных в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Это решение оставляет беззащитными жертв конфликта, пострадавших в период с 8 по 12 августа. Такое мнение в интервью «Эху» высказал юрист правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.
По словам Кирилла Коротеева, некоторые нарушения продолжаются до сих пор, многие местные жители до сих пор не могут вернуться домой.
ЕСПЧ посчитал, что Россия не несет ответственности за события, произошедшие в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году
Европейский суд по правам человека посчитал, что Россия не несет ответственности за события, произошедшие во время отражения нападения грузинских военных в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Это решение оставляет беззащитными жертв конфликта, пострадавших в период с 8 по 12 августа. Такое мнение в интервью «Эху» высказал юрист правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.