В преддверии несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января полиция задерживает соратников политика

В преддверии несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января полиция задерживает соратников оппозиционного политика. Так, накануне силовики пришли домой к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. Как рассказала «Эху» сама Ярмыш, полицейские пытались попасть в ее квартиру с самого утра.

После того, как к ней пришла адвокат, Ярмыш задержали и доставили в отдел полиции для составления протокола за призывы к акции 23 января. В итоге Ярмыш оставили в отделении на ночь – до суда.

По тому же обвинению задержана и юрист ФБК Любовь Соболь. Об этом рассказал адвокат Владимир Воронин.

На Ленинградском вокзале задержали сотрудника ФБК Георгия Албурова. Как рассказал адвокат — за призывы к участию в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

Задержанному Владлену Лосю, гражданину Беларуси, по его словам, предписали покинуть Россию до 25 января с последующим запретом на въезд на два с половиной года. В ОВД к Лосю приехал адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов, но там, по его словам он столкнулся с насилием со стороны полицейских. Лось также провел эту ночь в полиции.

Также полицейские приходили к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, но его не было дома. Вообще, 20 и 21 января полиция устроила массовый поквартирный обход сторонников Навального, сотрудников ФБК и журналистов. Всего, по данным прокуратуры Москвы, предупреждения о незаконности акции, намеченной на 23 января, вынесли в отношении 28 человек.

Напомним, ФБК власти считают иноагентом.



Политолог Владимир Пастухов считает призыв Алексея Навального выходить на несанкционированные митинги небезопасным для тех, кто решит принять в них. Такое мнение он высказал в эфире «Эха». Действия оппозиционного политика способствуют разобщению людей, подчеркнул Пастухов.

На акцию протеста, по мнению Владимира Пастухова, могут прийти только те, кто готов пожертвовать собой и своей свободой, как Алексей Навальный.

Писатель Виктор Шендерович считает, что россияне не привыкли открыто выражать свой протест даже в случае крайней несправедливости. Об этом он сказал в эфире «Эха».

Ментальность народа можно изменить, и в исторической перспективе этим успешно занимается Алексей Навальный, уверен Шендерович.