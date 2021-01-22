Сегодня в первом павильоне «Мосфильма» назовут победителей Национальной кинопремии «Золотой орел».

На главную награду претендуют пять фильмов, в том числе «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, мелодрама «Лед 2» Жоры Крыжовникова, историческая лента «Союз спасения» Андрея Кравчука и спортивный фильм «Стрельцов» Ильи Учителя. Торжественная церемония будет проходить при строгом соблюдении всех санитарных норм.

