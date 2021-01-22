Сенат вслед за Палатой представителей разрешил Ллойду Остину занимать пост министра обороны США.

В соответствии с законом, главой Пентагона может быть только гражданское лицо. Отставные военные могут занимать этот пост только по истечении семи лет после выхода в отставку. Остин оставил военную службу только в 2016 году. Но Сенат проголосовал за отмену этого ограничения для Остина. Таким образом, утверждение его кандидатуры в демократическом Конгрессе теперь ни у кого не вызывает сомнений.

