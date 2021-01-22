Суд в Москве сегодня продолжит предварительное заседание по делу Baring Vostok.

Основателя инвестфонда, американского бизнесмена Майкла Калви и его коллег обвиняют в растрате 2,5 млрд. руб. банка «Восточный». На предыдущем заседании представитель банка заявил об отказе от гражданского иска к фигурантам о возмещении

ущерба. По итогам предварительного слушания, если суд не вернет дело в прокуратуру, на чем настаивает сторона защиты, будет определена дата начала его рассмотрения по существу. Помимо Калви, обвиняемыми по делу проходят еще 6 человек. Никто из них вину не признаёт. Все фигуранты находятся под запретом определенных действий.