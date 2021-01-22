Республиканка Марджори Грин внесла в Палату представителей статьи об импичменте Джо Байдену.

Как пишет издание The Hil, это произошло всего через день после того, как новый президент США был приведен к присяге. По словам Грин, внесенные ею статьи обвиняют Байдена в злоупотреблении властью во время пребывания на посту вице-президента

США. В это же время его сын Хантер входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma. Издание признаёт, что вероятность рассмотрения импичмента Палатой представителей Байдена крайне низка.

