Новый президент США Джо Байден не планирует устраивать «перезагрузку» отношений с Россией.

Об этом со ссылкой на источники. сообщает The Washington Post . По сведениям издания, администрация Байдена напротив готовит «новые ответные меры» в ответ на агрессивные действия Москвы. При этом, как утверждают источники, Байден планирует добиваться продления договора СНВ-3, который истекает через несколько дней, на пять лет. При этом не все в окружении Байдена с этим согласны.

