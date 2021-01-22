Nordwind не нашла нарушений в заявлении пилота, обвинившего Навального в создании аварийной ситуации.

Как говорится в инстаграме авиакомпании, меры в отношении летчика не применялись, пилот продолжает работать. 17 января самолет, на котором Навальный возвращался из Германии в Россию, на подлете к «Внуково» изменил курс и сел в «Шереметьево». Также постумили еще несколько бортов. После этого один из пилотов Nordwind у себя в инстаграме обвинил Навального в создании аварийной ситуации, так как у самолетов, по словам пилота, из-за незапланированного маневра могло закончиться топливо. Авиакомпания заявила, что в тот день автор поста не выходил на рейсы, и начала внутреннюю проверку, назвав его высказывания «абсолютно недопустимыми» и «неприемлемыми для публичного общения».

