Алексей Навальный за время пребывания в московском СИЗО «Матросская тишина» с 18 января не получил ни одного письма.

Об этом «Медузе» сообщила его адвокат Ольга Михайлова, посетившая Навального в изоляторе. 20 января «РосУзник» сообщил, что в изолятор, где содержится Навальный, по «техническим причинам» перестали принимать письма для заключенных. 18 января суд на выездном заседании, прошедшем в отделе полиции Химок, продлил срок задержания Алексея Навального до 15 февраля. Этого добивалась ФСИН, которая требует, чтобы суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше». После задержания Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы, а его штабы начали подготовку к митингам, которые намечены в разных городах России на 23 января.

