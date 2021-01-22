В Москве задержана п/с оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

Также о своем задержании сообщил расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Георгий Албуров. Ранее в четверг были задержаны Любовь Соболь и юрист ФБК Владлен Лось. Адвокат Соболь Владимир Воронин рассказал РБК, что ей вменяют призывы к несанкционированным митингам. Юрист ФБК Вячеслав Гимади сообщил РБК, что Лосю, гражданину Белоруссии с 25 января запретили находиться в России. Запрет на въезд продлится до ноября 2023 года. После задержания Навального его сторонники начали призывать граждан к акциям протеста с требованием освободить оппозиционера. В ответ в МВД заявили, что призывы к несанкционированным акциям 23 января будут пресекаться, а виновные – привлекаться к ответственности. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, призывающим участвовать в митингах. Роскомнадзор сообщил о намерении оштрафовать TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube в связи с распространением ими информации, «направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в
2021-01-22T04:05:18+03:00
2021-01-22T04:05:22+03:00
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04:05, 22 января 2021
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