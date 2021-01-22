Власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса.

Во всяком случае так утверждает Times. По ее сведениям, в Токио сейчас ищут возможность объявить об отмене Игр без потери лица. Высокопоставленный источник издания рассказал, что после отмены Япония сосредоточится на том, чтобы провести летние Игры в Токио в 2032 году, организатор которых еще не определен. Ни в японском правительстве, ни в национальном ОК эту публикацию не комментировали.

