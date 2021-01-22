Рассмотрение вопроса об импичменте Трампа в Сенате США может затянуться.

Лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл предложил отложить начало рассмотрения процедуры импичмента бывшего президента до февраля. По сведениям «Вашингтон пост», Макконнелл хочет таким образом дать юристам экс-главы государства больше времени для подготовки к началу процесса. В свою очередь Рейтер со ссылкой на сенатора-республиканца Майкла Брауна сообщает, что процесс в рамках импичмента в Сенате, скорее всего, начнется примерно в середине февраля.

