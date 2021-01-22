Решение президента Байдена о продлении ДСНВ соответствует интересам США.

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби. По его словам, договор будет способствовать продвижению обороноспособности Америки. В американском военном ведомстве отмечают, что соблюдение Россией договора хорошо послужило интересам национальной безопасности США и «американцам гораздо безопаснее, если ДСНВ будет сохранен и продлен». При этом, по Словам Кирби, в Пентагоне не намерены забывать и о вызовах для США, которые, по версии Вашингтона, исходят от России.

