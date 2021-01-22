Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш оставили в отделении полиции на ночь до суда.

По информации адвоката Вероники Поляковой, на Ярмыш был составлен протокол об организации несогласованного и публичного мероприятия. Санкция по этой статье предусматривает наказание до 10 суток административного ареста. Напомним, ранее сообщалось, что на юриста Любовь Соболь составили протокол о повторном нарушении правил организации массовых акций. Накануне были задержаны еще несколько соратников Навального, в т.ч . Георгий Албуров и Владлен Лось. Они также оставлены в полиции на ночь.

