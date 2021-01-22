На фоне скандала с подчиненными генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт уходит в отставку.

В ее заявлении говорится, что она уже проинформировала об этом премьер-министра Джастина Трюдо. Летом 2020 года Пайет обвиняли в создании офисе генерал-губернатора «атмосферы токсичности». Бывший канадский астронавт Жюли Пейетт стала генерал-губернатором Канады в 2017 году.

