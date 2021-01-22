Лидеры стран ЕС высказались за сохранение открытыми внутренних границ сообщества в усл. пандемии.

Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, это необходимо для функционирование внутреннего рынка ЕС. В тоже время, как сказал Мишель, в отношении необязательных поездок должны быть предусмотрены ограничения.
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Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, это необходимо для функционирование внутреннего рынка ЕС. В тоже время, как сказал Мишель, в отношении необязательных поездок должны быть предусмотрены ограничения.
Использование детей в своих политических целях — демонстрация слабости Говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы в направлении, указанном манипуляторами…
Европарламент, по сведениям прессы, потребует остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Навального Der Spiegel пишет, что, помимо заморозки проекта, в документе говорится о необходимости ввести санкции против физических и юридических лиц, которые участвовали в решении об аресте политика…
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…