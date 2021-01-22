Конгресс США готов к началу судебного процесса над экс-президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Дату она не уточнила. Между тем по данным CNN, демократы в Палате представителей готовятся уже сегодня передать в Сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. Не смотря на то, что Джо Байден уже официально вступил в должность президента США, противники Трампа в конгрессе все еще добиваются привлечения экс-президента к ответственности за беспорядки на Капитолийском холме 6 января.