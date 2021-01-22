Американская разведка изучит истории с «российскими хакерами» и Алексеем Навальным.

Как сообщила официальный представитель БД Джен Псаки, соответствующе указание разведсообществу дал новый президент США Джо Байден. По ее словам, необходимо также изучить подоплёку скандала" с наградами" за убитых солдат США. Псаки подчеркнула, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, но при этом будут привлекать Москву к ответственности за действия, которые считают не подобающими.

