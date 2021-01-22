Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш оставлена на ночь, до суда в отделе полиции.

Как сообщила ИФ адвокат Вероника Полякова, на задержанную составлен протокол по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. Наказание по этой статье предусматривает административный арест на срок до 10 суток. Сотрудника отдела расследований ФБК (ФБК признан властями иноагентом) Георгия Албурова, как он сам сообщил в твиттере, также оставили на ночь в полиции и составили на него протокол по той же статье КоАП. Накануне полиция также задержала юриста Фонда Любовь Соболь. Как сообщил адвокат Владимир Воронин, — за призывы выйти на несанкционированный митинг. На Соболь составлен протокол за повторное нарушение правил организации массового мероприятия. Воронин уточнил, что судебное

заседание состоится сегодня в Симоновском суде Москвы. В МВД ранее предупредили, что организаторы акции в поддержку Навального будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции. Генпрокуратура вынесла несколько десятков предупреждений соратникам Навального, журналистам и общественным деятелям.

