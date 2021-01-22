В Москве сегодня объявят лауреатов национальной кинопремии «Золотой орёл».

В этом году в номинации «Лучший фильм» поборются: выдвинутый на «Оскара» фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», а также картины «Стрельцов» Ильи Учителя, «Союз спасения» Андрея Кравчука, «Лед 2» Жоры Крыжовникова и «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Церемония награждения по традиции пройдет в первом павильоне «Мосфильма» при строгом соблюдении всех санитарных норм.

