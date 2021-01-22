В Москве снизили уровень ограничений по коронавирусу.

По указу мэра Сергея Собянина открываются колледжи, детские кружки, секции и площадки, а также музеи и учреждения культуры. Допустимое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и на зрелищных мероприятиях повышено с 25 до 50% от вместимости. Вузы пока оставили на дистанционном обучении. Кафе, ресторанам и увеселительным заведениям все еще нельзя работать по ночам.

