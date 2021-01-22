Новый американский президент Джо Байден распорядился ввести карантин в для всех въезжающих в США.

Кроме того, у них должен быть отрицательный тест на коронавирус. Как передает Рейтер, Белый дом обязывает власти штатов ввести масочный режим в общественном транспорте. Решения новой администрации по борьбе с COVID-19 сформулированы в 200-страничной стратегии, размещенной на сайте Белого дома.

