Администрация США будет добиваться продления СНВ-3 на пять лет.

Это подтвердила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России и обеспечивает стратегическую стабильность между двумя странами. При президенте Трампе США отказались продлевать договор в его нынешнем виде.

