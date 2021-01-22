Европарламент призвал страны ЕС ввести санкции против России и остановить строительство газопровода «СП— 2».

Это должно стать ответом на задержания политика Алексея Навального. Европарламент также призвал немедленно освободить Навального и всех людей, которых задержали в связи с возвращением политика в Россию 17 января. Соратник Навального Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых, по его словам сам оппозиционный политик предлагает ввести санкции. Это миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович, телеведущий Владимир Соловьев, министр сельского хозяйства, сын главы Совбеза РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, глава ВТБ Андрей Костин, замглавы ВТБ, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников и глава Минздрава Михаил Мурашко.

