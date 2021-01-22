Детский омбудсмен Анна Кузнецова осудила организаторов несанкционированных акций.

У себя в ФБ она пишет, что они пытаются использовать детей как живой щит для своих, как утверждает Кузнецова, «незаконных» действий. Также, по мнению Кузнецовой, инициаторы несанкционированных акций никогда

не несут ответственности за несовершеннолетних, если с теми что-то случится. Ранее сторонники Алексея Навального призвали провести 23 января акции в поддержку оппозиционного политика. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения.

