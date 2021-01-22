Z Архив новостей новости
5 12 6 1153
01:06, 22 января 2021

В Москве задержана юрист ФБК и продюсер канала Navalny Live Любовь Соболь.

По словам адвоката, её доставили в ОВД для составления протокола за призывы к акции протеста 23 января. Вечером был задержан один из авторов расследования ФБК о «дворце Путина» Георгий Албуров. Ранее был задержан юрист Фонда, гражданин Белоруссии Владлен Лось. У себя в твиттере он сообщил, что ему вручили предписание до 25 января покинуть Россию. Полицейские также задержали пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш. (Власти считают ФБК иноагентом) 23 января сторонники Навального намерены провести акции протеста против задержания политика и его уголовного преследования. Призывы к акциям публикуются в соцсетях, к ним присоединился ряд видных общественных деятелей и деятелей культуры. Акции не согласованы. Власти пообещали их пресекать, а также наказывать за призывы к ним.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 199 6 7219 18.01
Блоги

Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве

Использование детей в своих политических целях — демонстрация слабости Говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы в направлении, указанном манипуляторами…

5 71 6 7205 21.01
Блоги

Владимир Осин адвокат

Зачем столько шума по Навальному? Как политик он мне не интересен, поскольку не стремится установить в стране власть Конституции и правосудие. А его самовластие может оказаться наихудшим из тех, что были в России…

5 319 6 33210 18.01
Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 165 6 18319 16.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 106 6 11920 15.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хотят повторить то, что они сделали в несчастной Украине Идеально для организаторов чтобы полиция пролила кровь кого то из студентов или школьников. А потом возникала молодежная поколенческая солидарность против полиции и развивалась спираль насилия…

5 181 6 20523 21.01
Новости

Европарламент, по сведениям прессы, потребует остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Навального Der Spiegel пишет, что, помимо заморозки проекта, в документе говорится о необходимости ввести санкции против физических и юридических лиц, которые участвовали в решении об аресте политика…

5 45 6 5300
Новости

Россия направила Германии новый запрос по Алексею Навальному Предыдущий ответ со стороны Берлина Генпрокуратуру не устроил…

5 58 6 6918
Новости

Фильм-расследование «Дворец для Путина» Алексея Навального установил рекорд по просмотрам К моменту выхода этой новости видео посмотрели 27 миллионов…

5 75 6 22101
Блоги

Карина Орлова журналист

Зона военно-политических действий. К чему готовится Вашингтон 20 января Мятеж 6 января шокировал только вменяемых и честных людей. Но за последние четыре года Трамп и его пособники в Конгрессе и партии последовательно взращивали невменяемых и нечестных людей, озлобляя их ненавистью…

5 191 6 25895 18.01
Голосование
Как бы вы отнеслись к тому, что ваш несовершеннолетний ребенок собрался на несанкционированную акцию?
5 68 6 9617 21.01
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Планы дальнейшего развития В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира…

5 36 6 5141 18.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Преемственность будет высокой Уже не надеемся на здравый смысл, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление договора…

5 47 6 7159 20.01
Новости

Московский штаб Алексея Навального сообщает о задержании юриста ФБК Владлена Лося Полицейские ждали его около дома…

5 47 6 7166
Блоги

Алексей Мельников публицист

Отблагодарили за «умное голосование» Уйдя от мрака «Единой России», страна приблизилась к свету. Спасибо вам, умники и умницы. Голосуйте за них дальше…

5 92 6 14055 19.01
Интервью Разворот (утренний)

Сергей Миронов гость: Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…

5 157 6 24872 21.01
#слушать 12:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Фильм-расследование о Владимире Путине опубликовали сегодня соратники Алексея Навального Сам политик сейчас находится в СИЗО, его арестовали на 30 суток, однако, как говорят авторы фильма, он успел перед возвращением из Германии снять несколько видеороликов…

5 109 6 318418
Интервью Интервью

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Операция отсечения адвоката, видимо, готовилась заранее. И можно говорить о том, что разворот самолета тоже готовился заранее, потому что руководители или представители ФСИН тоже находились именно в «Шереметьево»...

5 107 6 105263 17.01
Голосование
Считаете ли вы, что можно обменять проведение ЧМ по хоккею в Белоруссии на освобождение политзаключенных?
5 53 6 13717 16.01
Блоги

Возвращение Алексея Навального в Россию. Хроника событий Навальный задержан в Шереметьево. Политик останется под стражей до суда, заявили во ФСИН. Amnesty International признала Алексея Навального узником совести…

5 311 6 525488 17.01
Блоги

+ Алексей Навальный в суде Алексей Навальный в суде Политик заключен под стражу на 30 суток…

5 413 6 156108 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8955670
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4777237

Сегодня в эфире