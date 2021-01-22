В Москве задержана юрист ФБК и продюсер канала Navalny Live Любовь Соболь.

По словам адвоката, её доставили в ОВД для составления протокола за призывы к акции протеста 23 января. Вечером был задержан один из авторов расследования ФБК о «дворце Путина» Георгий Албуров. Ранее был задержан юрист Фонда, гражданин Белоруссии Владлен Лось. У себя в твиттере он сообщил, что ему вручили предписание до 25 января покинуть Россию. Полицейские также задержали пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш. (Власти считают ФБК иноагентом) 23 января сторонники Навального намерены провести акции протеста против задержания политика и его уголовного преследования. Призывы к акциям публикуются в соцсетях, к ним присоединился ряд видных общественных деятелей и деятелей культуры. Акции не согласованы. Власти пообещали их пресекать, а также наказывать за призывы к ним.

