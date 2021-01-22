Парламент Нидерландов одобрил введение комендантского часа впервые со Второй мировой войны. Антикоронавирусная мера вступает в силу с субботы. Ограничение будет действовать с 9 вечера до 04:30 утра. В этот период передвигаться по улицам будет разрешено только в исключительных случаях. Нарушителям будет грозить штраф в размере 95 евро.