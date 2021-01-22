Во Владикавказе избили политолога и журналиста Руслана Тотрова, который освещал общественно-политические события в самопровозглашенной Южной Осетии. Об этом он сам рассказал «Радио Свобода». По его словам, в четверг к нему в офис ворвались двое неизвестных, заявив, что «не надо писать про президента Южной Осетии Анатолия Бибилова гадости и неправду»". После этого они ударили Тотрова в лицо. У журналиста рассечена губа и сломаны два зуба. Он обратился в полицию. Тотров отметил, что ранее не видел нападавших, момент их приезда в офис попал на камеры видеонаблюдения. Пресс-служба Бибилова сообщила, что тот «не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и, тем более, проявленной в виде рукоприкладства».