Во Владикавказе избили политолога и журналиста Руслана Тотрова, который освещал общественно-политические события в самопровозглашенной Южной Осетии. Об этом он сам рассказал «Радио Свобода». По его словам, в четверг к нему в офис ворвались двое неизвестных, заявив, что «не надо писать про президента Южной Осетии Анатолия Бибилова гадости и неправду»". После этого они ударили Тотрова в лицо. У журналиста рассечена губа и сломаны два зуба. Он обратился в полицию. Тотров отметил, что ранее не видел нападавших, момент их приезда в офис попал на камеры видеонаблюдения. Пресс-служба Бибилова сообщила, что тот «не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и, тем более, проявленной в виде рукоприкладства».
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