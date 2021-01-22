В Москве задержали пресс-секретаря движения «Гражданское общество» Егора Илюшкина. Об этом написал в твиттере член незарегистрированной Либертарианской партии Александр Гуд. По его словам, Илюшкина еще не завели в здание полиции и держат в служебном автомобиле. Днем Илюшкин писал, что к нему приходили сотрудники Центра противодействия экстремизму и говорили ему, что он «призывает выходить на несогласованные акции протеста».