Албания объявила персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения антикоронавирусных мер

Он должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны. Там не указали, какие именно правила нарушил дипломат. При этом в Тиране выразили надежду, что данное решение будет воспринято Москвой как вынужденная мера для защиты здоровья, а также заверили российскую сторону в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами. В Албании из-за пандемии коронавируса действует ряд ограничений, в том числе ночной комендантский час, обязательное ношение масок и социальная дистанция. Посольство России в Албании сочло обвинения в адрес российского дипломата необоснованными.