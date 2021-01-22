В Москве с этого дня ослабят ограничения, введённые из-за коронавируса

Студенты колледжей возобновят очное обучение, к работе вернутся спортивные, музыкальные школы и детские досуговые учреждения. Об этом вчера сообщил мэр столицы в своём блоге. Театры, кинотеатры и концертные залы разрешат заполнять наполовину, а не на четверть. Музеи, библиотеки, другие учреждения культуры также откроются сегодня, говорится в указе Сергея Собянина. Теперь можно проводить массовые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, однако помещения должны быть заполнены не более чем на 50 процентов. Ослабление ограничений затронет не всех. Студенты вузов продолжат обучаться дистанционно. Осталось в силе и требование мэра о переводе не менее трети сотрудников организаций на удаленный режим работы. Пожилым людям и москвичам с хроническими заболеваниями рекомендуется сохранять домашний режим. В ночное время по-прежнему нельзя работать ресторанам, барам и клубам.



По оценке столичного градоначальника прививки от коронавируса сделали больше 22-х тысяч москвичей. Пожилым людям, которые пройдут вакцинацию, разблокируют социальные карты, обещал Собянин.