Столичные суды рассмотрят административные протоколы против нескольких соратников Алексея Навального

Их задержали накануне в преддверие несогласованной акции в поддержку оппозиционера в Москве.

Одной из первых была задержана Любовь Соболь – ее отпустили поздно вечером из отделения полиции, составив протокол о нарушении правил проведения акций. Соболь может грозить до 10 суток административного ареста, ее дело рассмотрит Симоновский суд. Была задержана и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш: она сообщила, что сначала не пускала полицейских. По словам Ярмыш, ее оставили на ночь в отделении, при этом она отмечает, что суд также будет сегодня. Предположительно он пройдет по протоколу о нарушении правил проведения акций.

Помимо этого, был задержан Георгий Албуров – по его словам, полицейские встретили его прямо на Ленинградском вокзале Москвы. Наконец, еще один задержанный – Владлен Лось, против которого также состоится суд, но по административному делу о неповиновении полиции. При этом Лось, который является гражданином Белоруссии, отметил, что ему запретили въезжать в Россию до конца ноября 2023 года и дали около 3 дней на то, чтобы покинуть страну. Все задержанные накануне соратники Навального являются сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией. Организацию российские власти считают иностранным агентом.

Штабы Навального ранее сообщали о подготовке акций протеста по всей стране из-за его ареста на 30 суток по ходатайству ФСИН. Прокуратура Москвы, в свою очередь, сообщила о вынесении предостережений почти 30 лицам, которые, по мнению ведомства, призывали участвовать в несогласованных митингах, передает агентство ТАСС.