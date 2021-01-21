В Париже на 86-ом году жизни скончался известный художник Борис Заборов

Рожденный в 1935-ом в семье художника, в середине 50-х окончил Минское художественное училище, затем учился в художественных вузах Ленинграда и Москвы. Два десятилетия художник посвятил книжной графике не только иллюстрируя отечественную и зарубежную классику, но и произведения своих друзей в Минске, в том числе и Василя Быкова. В 80-ом эмигрировал в Париж, где работал над декорациями с театром «Комеди Франсез». В израильском в городе Хайфа установлен Памятник письменности — это тоже работа Заборова, чьи живописные полотна экспонируются в публичных коллекциях Эрмитажа, галерее Альбертина в Вене, в музее города Дармштадт в Германии и многих других музеях мира. С 2008-года

в галерея автопортретов Уффици во Флоренции, наряду с автопортретами Венецианова, Брюллова, Шагала навсегда представлен «Автопортрет с моделью» Бориса Заборова.

Борис Заборов утверждал, что у него три Родины: Белоруссия,Россия и Франция.