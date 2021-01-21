В Москве с завтрашнего дня смягчаются некоторые антикоронавирусные ограничения

В частности, отменяется обязательное дистанционное обучение для колледжей, спортивных школ и учреждений дополнительного образования. Тем, кто в них обучается, вернут льготный проезд. Также будут сняты ограничения с детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах и учреждений культуры при условии их заполняемости не более чем на 50%.

В то же время до 6 февраля продлено удаленное обучение в вузах, сохраняется требование о переводе не менее 30% работников на удаленку, продлевается ограничение работы ночных клубов, баров, предприятий общепита. Кроме того, сохраняется режим домашней изоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. При этом, в случае вакцинации транспортные карты этих москвичей будут разблокированы.

