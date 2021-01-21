Владимир Путин выразил недовольство по поводу цен на жилье в ряде российских регионов

На совещании по экономическим вопросам президент отметил, что в некоторых регионах наблюдается ценовой дисбаланс на рынке жилья, который выражается в дефиците доступных для россиян квартир, передает РИА Новости. Путин предложил продумать шаги по выравниванию ценовой ситуации, например, с помощью увеличения предложения. Кроме того, глава государства призвал наращивать объемы жилищного строительство до уровня 120 млн кв метров в год.

19 января ФБК опубликовал расследование о дворце Путина в Геленджике, стоимость которого оценивается в 100 миллиардов рублей. За два дня ролик набрал 47 миллионов просмотров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование «чушью и компиляцией».

Российские власти считают ФБК иностранным агентом.

