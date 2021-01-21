Интерфакс сообщает о получении Facebook, TikTok, Twitter, Google и Мail-Group предостережений от прокуратуры

Интерфакс сообщает о получении интернет-гигантами Фейсбук, Тик-Ток, Твиттер, Google и Мail-Group предостережений от прокуратуры о недопустимости нарушения закона. По данным источника агентства, это связано с размещенными на этих ресурсах призывами к проведению несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Компании обязаны заблокировать все подобные публикации. Ранее столичная прокуратура сообщила, что объявила руководству пяти интернет-сервисов прокурорские предупреждения о недопустимости распространения такой информации. О каких сервисах идет речь, не уточнялось.

Роскомнадзор сообщал, что призывы к участию в несогласованной акции несовершеннолетних выявлены на платформе TikTok, в социальной сети «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

