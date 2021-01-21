Юриста ФБК Любовь Соболь отказались выпускать из московского ОВД по Донскому район после составления протокола

Об этом написал в твиттере ее адвокат Владимир Воронин. На нее составили протокол о повторном нарушении правил массовых акций, передает Медиазона. Заседание суда назначили на завтра, рассказала Соболь. По закону ее арестовать не могут, так как у нее малолетний ребенок. Несмотря на это, мужчина, который, по словам Соболь, является сотрудником уголовного розыска, преградил ей дорогу в коридоре и сообщил о задержании на 48 часов на основании административного материала.

Российские власти считают ФБК иностранным агентом.