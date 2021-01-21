Президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V»

61-летний глава государства сделал это на следующий день после того, как в стране одобрили использование препарата для людей старше 60 лет, пишет Рейтер. Аргентина зарегистрировала «Спутник V» в конце декабря.

Российской вакциной ранее привился президент Гвинеи Альфа Конде. Президент Боливии Луис Арсе обещал сделать то же самое в ближайшее время, чтобы поддержать доверие к вакцинации.

Сегодня Венгрия первой в Еворосоюзе одобрила вакцину «Спутник V». Российский препарат также зарегистрирован в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, ОАЭ, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

