В Москве и других городах России массово задерживают сторонников Алексея Навального

Так, в полицию забрали его пресс-секретаря Киру Ярмыш, сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, двух юристов ФБК Владлена Лося и Любовь Соболь и многих других.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Соболь Владимир Воронин, ей вменяется организация несанкционированного митинга. Санкция по данной статье предусматривает до 10 суток административного ареста, однако Соболь арестовать не могут, так как у нее малолетний ребенок. Ей может быть назначен штраф до 30 тысяч рублей или обязательные работы.

ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан российскими властями иностранным агентом.