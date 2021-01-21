Политик Алексей Навальный за время пребывания в московском СИЗО «Матросская тишина» с 18 января не получил ни одного письма. Об этом сообщила интернет-изданию «Медуза» его адвокат Ольга Михайлова, посетившая Навального в изоляторе: «Никаких писем он не получал, ни одного. Запрещены свидания с родственниками и передачи — в связи с коронавирусом. Он находится в информационном вакууме. Просил передать всем привет».