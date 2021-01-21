ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году

Европейский суд по правам человека признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Так ЕСПЧ посчитал, что Россия не несет ответственности за события, произошедшие во время отражения нападения грузинских военных.

Это решение оставляет беззащитными жертв конфликта, пострадавших в период с 8 по 12 августа. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал юрист правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев. По словам Кирилла Коротеева, некоторые нарушения продолжаются до сих пор, многие местные жители до сих пор не могут вернуться домой.