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22:07, 21 января 2021

ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году

Европейский суд по правам человека признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Так ЕСПЧ посчитал, что Россия не несет ответственности за события, произошедшие во время отражения нападения грузинских военных.

Это решение оставляет беззащитными жертв конфликта, пострадавших в период с 8 по 12 августа. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал юрист правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев. По словам Кирилла Коротеева, некоторые нарушения продолжаются до сих пор, многие местные жители до сих пор не могут вернуться домой.



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