Европарламент принял резолюцию в связи с задержанием на 30 дней Алексея Навального

Депутаты призвали освободить политика и других задержанных в день его прилета в Россию. Также выдвигаются требования «значительно усилить» ограничительные меры Евросоюза в отношении России, ввести персональные санкции против «связанных с режимом» олигархов и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Об американских санкциях против этого проекта высказались сегодня на Смоленской площади. Новыми ограничениями США в очередной раз продемонстрировали пренебрежение нормами добросовестной конкуренции. Об этом сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Власти США во вторник расширили ограничения в отношении России. Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель назвала неуместными санкции против «Северного потока-2».