Полиция сегодня массово задерживает активистов и соратников политика Алексея Навального

Некоторым из них уже вменили призывы к выходу на несогласованные акции протеста 23 января.

Одной из первых была задержана политик Любовь Соболь. Ее адвокат сообщил, что сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией – организации, которую российские власти считают иностранным агентом – буквально вытащили из машины. Позднее стало известно и о задержании других соратников Навального. Так, на Ленинградском вокзале задержали Георгия Албурова, сообщил он сам в своем твиттере. Его доставили в ОВД «Красносельский». Также полицейские вывели из квартиры пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. В интервью «Эху Москвы» она рассказала, что силовики перед этим несколько часов караулили у ее дома.

Помимо этого полицейские дважды приходили к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Находящаяся в квартире журналистка Елизавета Нестерова написала, что у них в квартире отключились электричество и свет, а полицейские стояли, в том числе, в подъезде и на улице. Наконец, поступают сведения и о задержании волонтеров штабов Навального в Липецке и Калининграде.

На этом фоне прокуратура, как передает агентство ТАСС, сообщила о вручении предостережений почти 30 лицам, которые, как считают в ведомстве, призывали участвовать в несогласованной акции в Москве 23 января. Кроме того, аналогичные предостережения были выписаны пяти соцсетям, а Роскомнадзор сообщил о привлечении к ответственности TikTok, «ВКонтакте», Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Ютьюб. Им пообещали выписать штрафы.

Кроме того, различные издания сообщают об угрозах отчислений студентов в случае их участия в несогласованных акциях. В частности, упоминались РГУ нефти и газа имени Губкина и Финансовый университет при правительстве России. В последнем в интервью «Эху Москвы», впрочем, отрицают, что это официальная позиция ВУЗа, и утверждают, что угрозы были личной инициативой одного из сотрудников.

Сообщения о возможных акциях протеста по всей стране появились после того, что в понедельник суд арестовал политика Алексея Навального на 30 суток. Это было сделано по ходатайству ФСИН, которая ранее просила заменить условный срок оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный.