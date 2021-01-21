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21:32, 21 января 2021

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров задержан на Ленинградском вокзале в Москве

Об этом он сам сообщил у себя в твиттере. Кроме того, задержана пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, передает телеканал Дождь. Ранее Ярмыш рассказала «Эху Москвы», что к ней в квартиру ломится полиция. Сейчас она пишет в твиттере, что ее везут в отделение, адвокату не дали сесть вместе с ней в машину.

Ранее полиция задержала сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Сообщается также о задержаниях сотрудников штабов Навального в российских регионах.

Юриста ФБК Владлена Лося оставляют на ночь в отделе полиции. Ему вменяют статью о неповиновении полиции. Незаконным считает удержание своего подзащитного адвокат Мансур Гильманов. Он сказал «Эху Москвы», что его до сих пор не пустили к подзащитному. Ранее сам Владлен Лось, который является гражданином Белоруссии сообщил, что ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в страну до конца ноября 2023 года.

Российские власти считают ФБК иностранным агентом.



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