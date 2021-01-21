Французская актриса Натали Делон, бывшая супруга актера Алена Делона умерла в возрасте 79 лет

Об этом сообщил ее сын. «Покойся с миром, мама», — написал Энтони Делон в своем «Инстаграме» на черном фоне, указав даты ее рождения и смерти. В соцсети он не сообщает о причинах смерти, однако, по данным агентства Франс Пресс, актриса скончалась от быстро протекавшего онкологического заболевания.

За свою карьеру Натали Делон, чье настоящее имя Франсин Канова, успела сняться примерно в 30 кинокартинах. Одним из самых успешных был ее первый фильм «Самурай», где главную роль исполнял ее супруг. Их брак продлился с 1964 по 1968 год. После развода она продолжала сниматься в кино, сама занялась режиссурой и писала сценарии.

